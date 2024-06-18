الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماية الأراضي" تتابع أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات

تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات الواقعة عليها، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لجهود جهاز حماية الأراضي، والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لأي حالة تعدي، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات طوال أيام إجازة العيد.

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راشد: غرفة العمليات المركزية بجهاز حماية الأراضي تتلقى على مدار الساعة البلاغات

وأشار راشد إلى أن غرفة العمليات المركزية بجهاز حماية الأراضي، تتلقى على مدار الساعة البلاغات من المواطنين، وتتواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات وغرف العمليات الفرعية بها التابعة لحماية الأراضي؛ لرصد أي حالة تعدي على الرقعة الزراعية، والتوجيه بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، ذلك فضلا عن المرور الدائم على الحقول والأحواض، أول بأول لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

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وأضاف مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، أن جميع مهندسي حماية الأراضي بالمحافظات متواجدون بالادارات طوال أجازة العيد، كما تم تشكيل لجان من الادارة المركزية، للمرور والمتابعة على ارض الواقع، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية اليوم الى  محافظات: الجيزة، القليوبية، أسيوط، الشرقية، الفيوم، المنوفية، البحيرة، وقنا، وتنفيذ عمليات ازالة لحالات تعديات في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك قبل تفاقم تلك الحالات، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين.

وكان قد شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة سير العمل الخدمي بشكل جيد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تم في إطار الحرص على جودة العمل، متابعة خطة العمل في معامل ووحدات معهد بحوث الصحة الحيوانية طوال العطلة الرسمية.

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