"إكسترا نيوز": جيش الاحتلال يواصل قصفه العنيف على جميع أنحاء غزة

كشف محمد عادل، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أرجاء قطاع غزة وتحديدًا بمدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية عادت بشكل عنيف منذ ساعتين وحتى الآن، سواء كان على مستوى القصف المدفعي أو على مستوى الغارات الجوية أو على مستوى العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن هناك اشتباكات ضارية في تل السلطان بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 8 جنود من قوات الاحتلال وتحديدًا سلاح المهندسين.