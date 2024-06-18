الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": جيش الاحتلال يواصل قصفه العنيف على جميع أنحاء غزة

محمد عادل مراسل فضائية
محمد عادل مراسل فضائية إكسترا نيوز

كشف محمد عادل، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أرجاء قطاع غزة وتحديدًا بمدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية عادت بشكل عنيف منذ ساعتين وحتى الآن، سواء كان على مستوى القصف المدفعي أو على مستوى الغارات الجوية أو على مستوى العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن هناك اشتباكات ضارية في تل السلطان بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 8 جنود من قوات الاحتلال وتحديدًا سلاح المهندسين.

معبر رفح اكسترا نيوز محمد عادل الإحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية

مواد متعلقة

"التحالف الوطنى" يواصل توزيع لحوم الأضاحى فى الأقصر

باسل عادل لـ"الشاهد": معتز مطر اتصل بى ودعانى لمواجهة على الهواء مع محمود عزت

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد قتلة "السادات" باستاد القاهرة أكد أن مصر تتعرض للخطف

قصور الثقافة: لدينا 20 قاعة لسينما الشعب في 18 محافظة تعرض الأفلام الجديدة

باسل عادل لـ"الشاهد": كل مؤسسى الشركات فى عهد مرسى "إخوان"

رئيس السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين منذ شهرين

رئيس جمعية رجال الأعمال: عودة الأموال الساخنة بسبب تخفيض العملة وسعر الفائدة

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

خنق طفل حتى الموت وذبح أسرة كاملة.. جرائم هزت مصر فى الأعياد

وفاة نعوم تشومسكى.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

ماذا سيحدث لأسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل؟

مصرع مواطن وإصابة 3 إثر حادث اصطدام سيارة بالرصيف فى الفيوم

هل تغاضى حكم لقاء الزمالك والمصري عن طرد عبدالله السعيد؟.. جريشة يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"