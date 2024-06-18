الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأوقاف: نضع خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية نصب أعيننا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقد الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمديري الإدارات بمديرية أوقاف الإسكندرية بمعسكر أبي بكر الصديق، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني والشيخ سلامة عبدالرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، وعدد من مديري الإدارات والمفتشين والأئمة بالمديرية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الدعوية والإدارية.

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خلال اللقاء أكد وزير الأوقاف، ضرورة مواصلة العمل الجاد والدءوب، داعيًا إلى تجديد النية مع الله -عز وجل- وحسن مراقبته، مشددًا على أهمية أن نضع خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة نصب أعيننا، فهذه رسالتنا ومسئوليتنا، وكذلك الدعوة فهي سبيلنا لتحقيق ذلك.

وتابع: "ما استفاد بنفل من ضيع الفرائض والواجبات، ففرضك وواجبك بعد أداء الأركان الأساسية من صلاة وصيام وزكاة لمن ملك نصابًا وحج لمن استطاع إليه سبيلا هو الواجب الوظيفي وهو الأداء الوظيفي بهمة وأمانة، وهي مهمة دينية ووطنية جليلة، فإذا استخدمك الله فحافظ على الاستخدام، وصن نعمة الله عليك فيه".

وجدد وزير الأوقاف خلال الاجتماع التأكيد على التوسع في مقارئ القرآن الكريم، وبرنامج صحح قرءاتك، ومقرأة الفجر والبرنامج الصيفي للطفل، ولقاء الجمعة وغيرها من الأنشطة التي تفيد الناس وخدمة للقرآن الكريم ونشرًا لقراءته.

وأكد أن القيام على أمر الدعوة يحتاج إلى انتظام واهتمام ومتابعة من جميع القائمين عليه، مع التأكيد على ضرورة محاسبة من يتهاون في القيام بواجبه الدعوي أو الوظيفي، والتنسيق لمتابعة الحضور بالمسجد يوميا للإمام والعاملين، ومتابعة تنفيذ الندوات واللقاءات والحضور بها.

وتفقد وزير الأوقاف قبل الاجتماع أعمال النظافة والإعداد والتأهيل التي تتم بمعسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية بالتعاون بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومديرية أوقاف الإسكندرية؛ استعدادًا لاستقبال المعسكرات التثقيفية الصيفية للأئمة والواعظات والإداريين وجميع العاملين بالأوقاف والطلاب المتفوقين من المصريين والطلاب الوافدين.

الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمعسكر أبي بكر الصديق الأوقاف خدمة القرآن الكريم

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