وفرت وزارة التعليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 والتي تضم أيضًا معها موقع لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقمها، وهما جزء أساسي لطلاب الثانوية العامة لإجراء امتحانات نهاية العامة والتي تجري يوم السبت المقبل لامتحانات المواد الأساسية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 وموعد الامتحانات.

رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2024 الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 مع بدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 22 يونيه 2024.

وتتيح وزارة التربية والتعليم إتاحة البيانات الخاصة بـطلاب الشهادة الثانوية العامة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، كما تم توفيرها الوزارة حيث تم تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 في 28 مايو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ضمن الخارطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024، والتي تبدأ يوم السبت المقبل للمواد الأساسية، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي: