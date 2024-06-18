الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو صلاح: باريس سان جيرمان يشارك في كأس العالم لليد .. والأهلي يظهر في الافتتاح

عمرو صلاح
عمرو صلاح

أعلن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، عن مشاركة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2024، خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر من العام الجاري، في مجمع الصالات المغطاة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عمرو صلاح في تصريحات صحفية، إن اتحاد اليد بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي والاتحاد الدولي لكرة اليد، توصلوا لاتفاق مع الفريق الفرنسي للمشاركة بدعوة خاصة في البطولة.

وأشاد صلاح بالدور الكبير الذي قام به محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل مشاركة باريس سان جيرمان في البطولة، لتشهد مشاركة ثلاثة أندية أوروبية.

وأوضح أن المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة اليد والجهات المنظمة للبطولة انتهت أمس الإثنين، وتم الاتفاق على مشاركة 9 أندية وهم أبطال القارات السبعة بجانب فريق البلد المنظم وفريق صاحب دعوة خاصة.

وتابع صلاح، أن مشاركة ثلاثة فرق أوروبية في البطولة سيزيد بالطبع من قوة المنافسات، وسيكون ذلك عاملا تسويقيا جيدا للبطولة، خاصة مشاركة فريق باريس سان جيرمان الذي يتواجد في صفوفه يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد.

وأشار صلاح إلى أنه سيتم تقسيم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد، على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، وعلى رأس كل مجموعة فريق أوروبي.

وبذلك تكون الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية هي: الأهلي بطل السوبر الأفريقي - الزمالك ممثل الدولة المنظمة - برشلونة الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا - ماجديبورج الألماني حامل لقب البطولة - الخليج السعودي بطل دوري أبطال آسيا - تاوباتي البرازيلي بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية - بطل أمريكا الشمالية - بطل أستراليا - باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الدعوة الخاصة.

واختتم عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد تصريحاته، بأن مواجهة الافتتاح ستجمع بين النادي الأهلي وصاحب التصنيف الثالث في مجموعته، وستقام المباراة يوم 27 سبتمبر المقبل على صالة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فريق باريس سان جيرمان محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة الدكتور أشرف صبحي عمرو صلاح الشركة المتحدة للرياضة

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