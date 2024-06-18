الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مى سليم تتألق بحفل غنائى ضمن حفلات عيد الأضحى فى الزمالك (صور)

مي سليم
مي سليم

أحيت النجمة مى سليم حفلا غنائيا ضخما ضمن سهرات عيد الأضحى بمنطقة الزمالك، بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات العربية.

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يعد الحفل هو الأول لمي عقب عودتها لنشاطها الغنائي، وقد حضرت مي سليم في كامل أناقتها مرتدية "جامبسوت" جذاب، وصعدت على خشبة المسرح مرددة أغنية "إلا الليلة دي" وسط استقبال حافل وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال تواجدها على خشبة المسرح.

وأشعلت مي الحفل بمزيد من أغانيها الرومانسية والاستعراضية منها "احنا كبنات"، "أنا سكر" التي سبق أن قدمتها في فيلم "عش البلبل"، "طال"، "سمعاه" و"سكتا له"، بالإضافة إلى "سهر الليالي" لفيروز، و"بنت السطان" لعدوية، و"الفرولة" لمتقال وغيرها.

أحدث أفلام مي سليم 

كما يعرض لها حاليا فيلم "بنقدر ظروفك" والذي تم إطلاقه مؤخرا وهو بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

مي سليم خلال الحفل
مي سليم خلال الحفل
مي سليم خلال الحفل
مي سليم خلال الحفل
مي سليم خلال الحفل
مي سليم خلال الحفل
مي سليم النجمة مي سليم الزمالك عيد الأضحى الأضحى الجنسيات العربية

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