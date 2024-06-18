الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقسيم درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

الثالث الثانوي
الثالث الثانوي

مع أداء طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات مادة اللغة العربية يوم السبت المقبل يمثل تقسيم درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي أمر مهم لمعرفة توزيع الدرجات للأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2024

ننشر في هذا التقرير تقسيم درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024 وللمواد التي يؤدي فيها طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات نهاية العام الدراسي.

تقسيم درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 

يتم تقسيم درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي  2024 كالتالي:

الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة أما درجة النجاح من 40 درجة.

وتكون مقسمة على الأسئلة التالية الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) 51 سؤالا والأسئلة المقالية 4 أسئلة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع الدرجات وموعد ظهور النتيجة

الثانوية العامة 2024.. المواصفات الفنية الكاملة لامتحان مادة اللغة العربية

 

تقسيم درجات  مواد الصف الثالث الثانوي  2024 

تقسيم درجات اللغة الأجنبية الأولى للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

تقسيم درجات اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 40 درجة  ودرجة النجاح من 20 درجة.

تقسيم درجات الكيمياء للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

تقسيم درجات الفيزياء للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

تقسيم درجات الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

تقسيم درجات الأحياء للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

تقسيم درجات التاريخ للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

تقسيم درجات الجغرافيا للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من  60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

تقسيم درجات الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

تقسيم درجات علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

تقسيم درجات الجبر والهندسة الفراغية للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة.

تقسيم درجات التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة.

تقسيم درجات الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة.

تقسيم درجات الديناميكا للصف الثالث الثانوي: الدرجة الكلية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة.

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نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf 

رابط تحميل مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf

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الثالثة أدبي دفعة 2023: مراجعة المادة مبكرا وسماع القرآن للبعد عن التوتر

 

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