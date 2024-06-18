الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تروح فين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبحث المواطنين في آخر أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024، عن أماكن للخروج والتنزة في إجازة العيد مع الأهل والأصدقاء.

ويمكنك الاستمتاع في آخر أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والذهاب إلى الحدائق وتقضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب، وإليكم أماكن للخروج في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024 بأسعار إقتصاديه، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

أماكن للخروج في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024

  • حديقة الحيوان بالجيزة، من أفضل الأماكن التي يذهب إليها الكبار والصغار لمشاهدة الحيوانات واللعب معها، في عيد الأضحى 2024.
أماكن للخروج في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024
  • الحديقة الدولية بمدينة نصر، وتعتبر من أكبر الحدائق، حيث تصل مساحتها  إلى 55 فدانًا، وبها مدينتا ألعاب ترفيهية.
  • الحديقة اليابانية بحلوان، حيث تحظى بالمناظر الطبيعية الجميلة ومساحتها 10 فدادين،  ودخول الأطفال مجانًا.
  • حديقة أم كلثوم بالمنيل، التي تتميز بالهدوء وقلة الزحام، وتصل مساحتها نحو 18000 متر مكعب، ويمكن قضاء عطلة العيد بها.
أماكن للخروج في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024
  • حدائق الزمالك، تطل على النيل وبها الأشجار وأماكن للجلوس وسعر التذكرة 10 جنيهات.
  • حديقة الأزهر، الأشهر على الأطلاق بها أماكن للعب الأطفال، وتصل مساحتها إلى 71 فدانًا، حيث تتميز بوجود النافورات بها والمطاعم.
أماكن للخروج في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024
  • حديقة الفنون التي تصلح لقضاء أيام العيد بها أو الاحتفال بيوم شم النسيم والتي تقع في حي المنيل بجوار كوبري الجامعة في شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين، وثمن تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط،  وتتميز الحديقة أيضا بأنها مطلة على النيل مباشرة.
أماكن للخروج في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024
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