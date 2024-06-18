الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريدمان: موافقة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس "خيانة" لبايدن وصفعة لحملته الانتخابية

بايدن
بايدن

قال الصحفي الامريكي وكاتب العمود في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية “توماس فريدمان” المقرب من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدعوة لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس بمثابة خيانة لبايدن.

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كلمة أمام الكونجرس

وقال فريدمان، إن قبول نتنياهو الدعوة بمثابة الخيانة للرئيس بايدن الذي طار لإسرائيل وعانق نتنياهو بعد اندلاع حرب غزة.

وكتب فريدمان في عموده، أن موافقة نتنياهو سوف تثير الانشقاقات بشكل كبير بين الديمقراطيين وبين مجلسي الشيوخ والنواب وهو الأمر الذي قد يلقي بظلاله على توجه الناخبين اليهود لدعم المنافس لبايدن، دونالد ترامب.

ويحث فريدمان إسرائيل على قبول ما وصفه بمطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب جميع القوات مقابل عودة جميع المحتجزين.

الأمم المتحدة: حرب غزة سببت تلوث غير مسبوق في التربة 

أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن الأثر البيئي للحرب أن الصراع في غزة تسبب في تلوث غير مسبوق للتربة والمياه والهواء في المنطقة، ودمر شبكات الصرف الصحي وخلف أطنانا من الحطام الناجم عن العبوات الناسفة وفقا لما نقلته صحيفة تايمز اوف اسرائيل.

حرب غزة 

ووفقًا لتقييم أولي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أدت الحرب بين إسرائيل وفلسطين إلى عكس التقدم المحدود بسرعة في تحسين مرافق تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة، واستعادة الأراضي الرطبة الساحلية في وادي غزة، والاستثمارات في منشآت الطاقة الشمسية.

ويقول التقرير، إن الأسلحة المتفجرة خلفت حوالي 39 مليون طن من الحطام، ويمتلئ الآن كل متر مربع من قطاع غزة بأكثر من 107 كيلوغرامات من الركام، ويقول التقرير إن هذا يزيد عن خمسة أضعاف الحطام الناتج خلال معركة الموصل بالعراق في عام 2017.

الكاتب الأميركي توماس فريدمان الكاتب والصحفي الامريكي توماس فريدمان نتنياهو إدارة نتنياهو ​الكونجرس

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