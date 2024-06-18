الدير القبطي بشمال ألمانيا يستضيف مركز الرعاية النهارية للأطفال

استضاف دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، مركز الرعاية النهارية للأطفال "Rappelkiste" والذي لحقت بمبناه المقام في مستشفى أنسجار في هوكستر، أضرارًا جسيمة، بسبب المياه نهاية العام الماضي.

ورحب نيافة الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، باستضافة مركز الرعاية النهارية للأطفال، حيث وفر لهم غرفًا بديلة لممارسة المركز عمله فيه، والقيام بدورها نحو الأطفال الملتحقين بها، وذلك لمدة زادت عن ستة شهور حتى الآن.



وعلى صعيد آخر قدم نيافة الأنبا دميان التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك من خلال رسالة تهنئة، هذا نصها:" أهـنئ الأخوات والأخوة وكل الأمة الإسلامية بعيد الأضحي المبارك راجيًا عيدًا سعيدًا سالمًا مباركًا وبالذات في بلادنا المحبوبة مصر راجيًا لهـا ولشعبهـا كل السلام والرخاء والأمن والأم

في سياق متصل، تبدأ الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 24 يونيو 2024، حتى 12 يوليو 2024، أي لمدة 15 يومًا متصلًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية خلال فترة صوم الرسل 2024، إذ تقيم الكنائس صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة الصوم.

صوم الرسل

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الإثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

ودائما ما يأتي صوم الرسل في اليوم التالي لعيد حلول الروح القدس والمعروف بعيد العنصرة.