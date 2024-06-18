الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسالة من رونالدو قبل انطلاق مشوار البرتغال في اليورو

رونالدو
رونالدو

وجه كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، رسالة إلى جمهور الفريق قبل انطلاق مشوار البرتغال في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

وقال رونالدو عبر حسابه بمنصة “إكس”: “اليوم نبدأ فصل آخر في تاريخنا، أتذكر بكل حب أول يوم لي مع المنتخب الوطني، رحلة مليئة بالتحديات والانتصارات”.

وتابع: “الآن، يشرفني أن أكون إلى جانب فريق من الأبطال، مليئ بالموهبة والعزيمة وبقوة ودعم الجميع نحول الأحلام إلى واقع، دعونا نقاتل معًا من أجل انتصار آخر. متحدون، لا يمكن إيقافنا”.

 

رونالدو يبدأ رحلة مطاردة اللقب الأوروبي الثاني مع البرتغال أمام التشيك

وضمن منافسات نفس المجموعة، يلتقي منتخب البرتغال نظيره التشيك في العاشرة مساءً على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيج.

ويدخل المنتخب البرتغالي مباراة الليلة محملًا بآمال كبيرة لتحقيق انتصار قوي يمنح الفريق دفعة معنوية في أولى مبارياته للعمل على الدخول مبكرًا في المنافسة على اللقب الأوروبي الذي حققه في النسخة قبل الماضية، بينما يأمل منتخب التشيك في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل وضع قدم في المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل.

وتتزايد أهمية مباراة الليلة بالنسبة للإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، كونها أول اختبار حقيقي له في بطولة مجمعة ويتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، خاصة بعد الإخفاق الذي تعرض له المنتخب في بطولة كأس العالم الماضية، وكذلك توديعه النسخة الأخيرة من أمم أوروبا من دور الـ16 أمام المنتخب البلجيكي.

وبشكل خاص، يرغب كريستيانو رونالدو في تحقيق أفضل ختام لمسيرته الكروية وتحقيق اللقب الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققه في نسخة عام 2016 بعد الفوز على منتخب فرنسا في النهائي، وكذلك تعزيز رقمه كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب بلاده، والذي يملكه بـ206 مباريات مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 128 هدفًا.

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