الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح لطلاب الثانوية العامة لاستعادة التركيز بعد إجازة العيد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يعاود طلاب الثانوية العامة الامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويحتاجون إلى استعادة تركيزهم والعودة للمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

 

ويقدم الدستور في التقرير التالي نصائح لزيادة التركيز لطلاب الثانوية العامة بعد العيد.

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نصائح للتركيز

يجب على الطالب أن يتحلى بالهدوء أثناء مراجعة الدروس، ويكافىء نفسه عند النجاح في مراجعة بعض الأجزاء سواء بتناول عصير مفضل له أو قطعة شوكولاتة.

يجب البدء بمراجعة المادة الدراسية المقبلة بجدول الامتحانات، حتى يشعر الطالب بأجواء الامتحانات ويهتم بمراجعة دروسه ويتخلص من أجواء الاسترخاء والإجازة.

وللحصول على أفضل النتائج يجب على الطالب أولًا أن يخلق بيئة مناسبة تساعده على مراجعة دروسه جيدًا، حيث يفضل أن يختار غرفة المكتب أو المعيشة والتي يجب أن تكون خالية من عوامل التشتت مثل التليفزيون أو جهاز الكمبيوتر والأصوات المزعجة حتى يستطيع الطالب التركيز أثناء مراجعة دروسه.

- يجب أن يتمكن الطالب من إدارة وقته بطريقة صحيحة، ووضع جدول منظم لساعات المذاكرة.

- يجب أن يتمكن الطالب من إدارة وقته بطريقة صحيحة، ووضع جدول منظم لساعات المذاكرة.

- الاعتماد على وجبة صحية تحتوي على العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على التركيز مثل السبانخ والبنجر والبروكلي.

- عدم تغيير أسلوب المذاكرة التي اعتاد الطالب اتباعها منذ بداية الامتحانات، كما نصح استشاري الطب النفسي بأخذ كافة الاحتياطات أثناء التواجد في لجان الامتحانات. 

- يفضل أن تخلو الوجبة التي يتناولها الطالب من الدهون، والتركيز على الأسماك والمكسرات مثل الكاجو والبندق التي تساعد على زيادة التركيز خلال هذه الفترة.

- من الممكن أن تبدأ مذاكرة المادة وتشعر بأنّك تقرأها للمرة الأولى، فهذا أمر طبيعي نتيجة مرورك بمرحلة مهمة في حياتك فلا داعي للتوتر. 

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