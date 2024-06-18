الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد جلال يفتتح العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"

مسرحية مش روميو
مسرحية مش روميو وجوليت

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "مش روميو وجوليت"، أمس الاثنين على خشبة المسرح القومى بالعتبة.

 

مسرحية “مش روميو وجوليت”

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة  مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد " .

 

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صغوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال،  جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.

 

مسرحية “مش روميو وجوليت” مش روميو وجوليت” خالد جلال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المسرح القومي بالعتبة

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