الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يعزز الخصوبة.. فوائد شرب ماء لبان الذكر

لبان الذكر
لبان الذكر

اكتسب مشروب ماء لبان الذكر شهرة واسعة عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد اكتشاف العديد من الفوائد الصحية عند تناولك لهذا المشروب.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية الموجودة في ماء لبان الذكر، وإليكم طرق تحضير منقوع لبان الذكر.

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فوائد شرب ماء لبان الذكر

ولعل الأمر الأكثر شهرة هو قدرته على زيادة الذاكرة، ومنع الأعراض المتعلقة بالخرف ومرض الزهايمر.

اللبان ممتاز في تعزيز وظيفة المناعة، وهو مضاد قوي للفيروسات، ومضاد فعال للالتهابات. 

كما ثبت أنه يعزز الخصوبة لدى كلا الجنسين، ويعمل على تحسين جودة الجلد والبشرة، ويسرع عملية تعافي العضلات ويساعد في خفض الحمى. 

يعزز الخصوبة.. فوائد شرب ماء لبان الذكر

وعلى جانب أخر، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض الذائبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ويفضل تجنبه في هذه الحالات.

إن شرب منقوع لبان الذكر على الريق بانتظام قد يحسن من استجابة الجهاز المناعي للأجسام الغريبة ومسببات الأمراض المعدية.

يعمل مشروب ماء لبان الذكر على تحسين كفاءة وقدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية، وايضًا يساعد على التخفيف من أعراض الإسهال والانتفاخ والمغص.

طرق تحضير منقوع لبان الذكر

للحصول على فوائد شرب منقوع لبان الذكر على الريق يمكن تحضير منقوع لبان الذكر باتباع الخطوات الآتية:

1 - قم بغلي كمية من الماء بما يُعادل كوب واحدًا لكل قطعة لبان.
2 - قم بنقع قطعة اللبان في الماء المغلي في وعاء له غطاء.
3 - اتركه لبضع ساعات أو طوال الليل حتى ينتقع ويُصبح الماء عكرًا أو غائمًا.
4 - قم بشرب هذا المنقوع في الصباح على الريق أي على معدة فارغة.

يعزز الخصوبة.. فوائد شرب ماء لبان الذكر
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