وداعاً للحر.. إليك طرق فعالة لتبريد منزلك دون تكييف

يبحث الكثيرون عن طرق لتبريد المنازل في ظل الارتفاع المستمر في درجات الحرارة دون الحاجة إلى تشغيل المكيفات التي تؤدي إلى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء، حيث تمثل الموجات الحارة تحديًا كبيرًا أمام الجميع.

حلول لتبريد المنزل

إسدال الستائر وإغلاق جميع النوافذ أثناء النهار لحجب أشعة الشمس، على أن تفتح مع حلول الليل للسماح للهواء البارد بالمرور إلى المنزل وتهويته.

المروحة، يمكن تعزيز كفاءتها في تبريد الغرف من خلال وضع زجاجات مياه مجمدة أمامها مباشرة، أو وضع منشفة مبللة بالماء المثلج فوق إطارها لتنشر الهواء البارد.

وضع الملاءات في أكياس وإلقائها في الثلاجة أو "الفريزر" خلال النهار، ثم فرشها قبل النوم مباشرة لتبريد الجسم أثناء النوم.

إطفاء الأضواء الزائدة قدر الإمكان، فحتى المصابيح الكهربائية الموفرة تنبعث منها حرارة في الغالب. وطالما هناك مصدر إضاءة طبيعي بالنهار فالأفضل الاكتفاء به حتى غروب الشمس. مع فصل كافة مصادر الحرارة، كأجهزة الحاسوب والتلفاز مثلا، في الأوقات التي لا تستعمل فيها. فهي تبث الكثير من الحرارة في المكان.

كيفية تبريد المنزل في فصل الصيف 2024

توزيع الماء في أحواض صغيرة بأنحاء البيت، ومسح الأرضيات به مرات عدة على مدى النهار، يؤدي وظيفة التبريد بالتبخير.

الحفاظ على رطوبة الجسم يقلل من الشعور بالحر، ويُعد الماء من أفضل الدفاعات ضد الحرارة العالية

فضل استخدام أجهزة مثل الميكروويف وأفران الطهي البطيئة، التي تولد حرارة أقل من الأفران التقليدية، أو الطهي بالخارج تجنبا لرفع درجة الحرارة داخل البيت.

نشر النباتات في أنحاء البيت يمكن أن يساهم في حجب أشعة الشمس ويحافظ على برودة الجو طوال اليوم.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عندما يكون الجو حارا بتأجيل الأنشطة المرهقة لأوقات انخفاض الحرارة كالصباح.