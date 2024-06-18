الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يتصدرها "ولاد رزق 3".. إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2024

أفلام عيد الأضحى
أفلام عيد الأضحى

شهدت دور العرض السينمائي منافسة شديدة بين أفلام عيد الأضحى لعام 2024، حيث يتنافس على إيرادات شباك التذاكر 4 أفلام جديدة لهذا الموسم وهي: "ولاد رزق 3" بطولة أحمد عز، "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، بالإضافة إلى "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي.

وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، والتي يتصدرها فيلم "ولاد رزق 3" في المركز الأول، يليه فيلم "اللعب مع العيال" في المركز الثاني، و"عصابة الماكس" في المركز الثالث، وأخيرًا "أهل الكهف" في المركز الرابع.

ولاد رزق 3 

تصدَّر فيلم ولاد رزق 3- القاضية، إيرادات شباك التذاكر بمجرد طرحه بدور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم أمس الإثنين، 22 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ أول أيام عرضه ما يقرب من 50 مليون جنيه، وهو صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم: الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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 اللعب مع العيال 

حصد فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، المركز الثاني ضمن إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى 2024، حيث حقق مساء أمس، 3 ملايين و210 آلاف و864 جنيهًا، وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بدور العرض 9 ملايين جنيه. 

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة. 

أفلام عيد الأضحى.. إيراد فيلم "عصابة الماكس" لـ أحمد فهمى

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عصابة الماكس 

وفي المركز الثالث، جاء فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، حيث سجَّل الفيلم أمس قرابة مليون و509 آلاف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 3 ملايين و770 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، حاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، ويشارك عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي.

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بدء عرض فيلم "اللعب مع العيال" بسينما الشعب فى كفر الشيخ

عرض فيلم "اللعب مع العيال" بسينما الشعب في كفر الشيخ خلال عيد الأضحي

أهل الكهف

وفي المركز الرابع والأخير سجَّل فيلم "أهل الكهف" أمس الإثنين، إيرادات نحو 948 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بدور العرض السينمائي 2 مليون و600 ألف جنيه. 

فيلم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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