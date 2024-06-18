الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرق مواطن أثناء تنزهه ببحيرة وادي الريان في الفيوم

غرق مواطن
غرق مواطن

لقي مواطن مصرعه غرقا أثناء تنزهه ببحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

غرق مواطن أثناء تنزهه ببحيرة وادي الريان بالفيوم

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بغرق مواطن ببحيرة وادي الريان، وانتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين غرق شاب وتم انتشال الجثة وتبين أنه يدعى كريم أحمد جابر 16 سنة، من قرية منيا الحيط بمركز إطسا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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