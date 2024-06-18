الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عمرو يوسف يكشف أسباب نجاح "ولاد رزق 3"

فيلم أولاد رزق 3
فيلم أولاد رزق 3

قال الفنان عمرو يوسف، إنه سعيد بتجربة فيلم “ولاد رزق 3”، لافتًا إلى أنه قد توقع أن يحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا قبل انطلاق عرضه جماهيريًا .

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"ولاد رزق" يترجم نجاحه فى شباك التذاكر بـ8 ملايين جنيه

وعن أسباب نجاح العمل قال: "الفيلم تمت كتابته بشكل احترافي بشكل واعي وبخبرة كبيرة من صلاح الجهيني الذي يؤكد من جزء إلى آخر أنه واحدا من المؤلفين الكبار في مصر والعالم العربي، ويستطيع أن يكتب عشرات الأجزاء الجديدة من ولاد رزق بشكل مريح وسهل" .

وتابع قائلًا: "المخرج طارق العريان هو واحد من العمالقة في مجال الإخراج السينمائي، فهو مخرج متطور ويعلم كما يقال من أين تأكل الكتف، فيعلم قوة كل ممثل ويستطيع أن يضعه في منطقة يقع الجمهور في غرامها بشكل مميز، وأنا بشكره كثيرًا على هذا الدعم الذي يقدمه لكل ولاد رزق".

عمرو يوسف يكشف كواليس ولاد رزق


وتابع عمرو يوسف، أن الفيلم سيحقق نجاحا غير مسبوق في مصر على مستوى الإيرادات التاريخية، لافتًا إلى أن العمل سوف يتعدى حاجز الـ150 مليون جنيه، وخارج مصر سيكون واحدا من أهم الأعمال المعروضة.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"


يضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.


"ولاد رزق 3.. القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري وكريم عبدالعزيز وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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