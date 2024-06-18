الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصين تنتقد تصريحات أمين "ناتو" حول دورها فى حرب أوكرانيا

وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن انتقادها الشديد، اليوم الثلاثاء، تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بأنه يتعين على الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" أن يفرضوا تكلفة وثمنا على الصين بسبب دعمها روسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في بكين، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يقوم بالتفكير الذاتي بدلا من تشويه سمعة الصين.

وخلال زيارة للولايات المتحدة، قال ستولتنبرج إن الصين تبتعد ظاهريا عن الصراع، بينما تؤجج في الواقع أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ستولتنبرج: "وفي الوقت ذاته، تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب، حسنا، لا يمكن لبكين أن تمضى في الاتجاهين. وفي مرحلة ما، وما لم تغير الصين مسارها، سيتعين على الحلفاء فرض تكلفة".

ورد لين بأن الصين ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية وأنها ملتزمة بتعزيز محادثات السلام.

وينظر إلى بكين في الغرب على أنها أقوى حليف لروسيا، حيث تقدم الدعم على الساحة الدولية بينما تظل محايدة ظاهريا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الشركات الصينية لتزويد روسيا بتكنولوجيا تصنيع الأسلحة.

وزارة الخارجية الصينية الخارجية الصينية ينس ستولتنبرج الناتو الصين أوكرانيا

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