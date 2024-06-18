الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس رابع يوم العيد 19 يونيو 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 19 يونيو 2024، في آخر أيام عيد الأضحى المبارك 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الأربعاء 19 يونيو 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء 19 يونيو 2024

وأعلنت هيئة الأرصاد في محافظة القاهرة أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة بداية من يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 إلى يوم الأحد 23 يونيو 2024 سيشهد انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأربعاء 19 يونيو 2024

درجات الحرارة غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:45

درجة الحرارة الصغرى:31