توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء.. وحتى نهاية الأسبوع

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس، خاصة في أيام العيد، التي غالبًا ما يميزها التنزه بصحبة الأبناء والأهل والأصدقاء، فيما لا تزال درجة حرارة الجو مرتفعة بالنسبة لهذا التوقيت من كل عام، وقبل أيام من حلول فصل الصيف في 20 يونيو، ويرصد الدستور في التقرير التالي حالة الطقس المتوقعة.

حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا، الأربعاء، طقسا شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يشهد غدًا الأربعاء، نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فقد جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30.

توقعات الأرصاد الجوية

من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة عند معدلاتها الحالية حتى نهاية الإسبوع، بسببب نشاط الرياح التي تعمل على التخفيف من حدة حرارة الشمس، ودرجات الحرارة المرتفعة.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

ومع دخول فترات الليل حدث انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، إذ تصل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 24 إلى 25 درجة، مع وجود نشاط للرياح، ما يساعد على الأجواء المعتدلة.

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