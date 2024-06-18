الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التحالف الوطنى" يواصل توزيع لحوم الأضاحى فى الأقصر

توزيع لحوم الأضاحي
توزيع لحوم الأضاحي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول توزيع لحوم الأضاحي في محافظة الأقصر، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تواصل جمعية "الأورمان"، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها في إدخال البهجة على الأسر المصرية الأكثر احتياجًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي على مستوى محافظات الجمهورية.

ولليوم الثالث تستمر جهود جمعية الأورمان، في تحضير وتجهيز الأضاحي وتوزيعها على أهالينا في محافظة الأقصر.

التحالف الوطني الأضاحي الأقصر توزيع عيد الأضحى لحوم اكسترا نيوز الأورمان

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