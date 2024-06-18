الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية مادة اللغة العربية "للأدب"

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 لاداء امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت المقبل 22 يونيو 2024 لذلك يوفر موقع الدستور مراجعة نهائية مادة اللغة العربية في الأدب كي يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي من مراجعة أهم النقاط التي يمكن أن تفيد خلال اداء امتحانات الثانوية 2024.

يقدم موقع الدستور في هذا التقرير مراجعة خاصة من خلال استاذ اللغة العربية المتخصص الذي يشرح بشكل ميسر ومستفيض عن أبرز النقاط المهمة في الأدب في مادة اللغة العربية.

المراجعة النهائية مادة اللغة العربية ثانوية عامة 2024

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 22 يونيو 2024 ويمكن الحصول على المراجعة النهائية مادة اللغة العربية من خلال موقع الدستور في الأدب.

توزيع درجات مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024

توزيع درجات مادة اللغة العربية بعد الاطلاع المراجعة النهائية مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024.

الدرجة الكلية 80 درجة.

ودرجة النجاح من 40 درجة.

بيان أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024

بيان أعداد أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي مادة اللغة العربية.

عدد الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) 51 سؤال.

عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة.

إجمالي عدد الاسئلة 55 سؤالا.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

مادة اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة.

مادة الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة الأحياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة التاريخ: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة الجغرافيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة.

مادة التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة.

مادة الاستاتيكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة.

مادة الديناميكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة.

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