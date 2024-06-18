5 نصائح للتعامل مع مشاكل الشعر في فصل الصيف 2024

في فصل الصيف يعاني الكثير من السيدات من مشاكل في الشعر، ويمكن أن تؤدي المشكلات الشائعة مثل فروة الرأس الدهنية والشعر الدهني وقشرة الرأس إلى ضعف جذور الشعر وتسبب تساقط الشعر الموسمي.

ووفقا لموقع “women health”، نعرض لكم مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على الشعر من التساقط أو التعرض للقشرة المرضية، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

نصائح للتعامل مع الشعر في فصل الصيف

1 - تجنبي أدوات الحرارة على الشعر خلال فصل الصيف، مما يجعله سهل التكسير، لذلك جففى خصلات شعرك بالهواء قدر الإمكان، وتجنبي التجفيف بالمجفف لأنه يسحب الرطوبة من شعرك.

2 - إحرصي على وضع الماسكات الشعر الأسبوعية إجراءً وقائيًا ممتازًا لضمان صحة شعرك بشكل عام، فقناع الشعر بمكونات مغذية ومرطبة مثل البيض والعسل يعمل على ترطيب الشعر، هذه المكونات ترطب نهايات الشعر الجافة وتعزز نمو الشعر وتضيف لمعانًا وتنعيم الشعر، ومنها ماسك صفار البيض، والعسل والسيروم، مما يحمي الشعر من الجفاف ويحميه من تراجع درجات الحرارة.

3 - يجب تجنب غسيل الشعر بشكل متكرر، خلال فصل الصيف، مما قد يتسبب في المزيد من الجفاف، مع استخدام شامبو خفيف، لا يحتوي على السلفات.

4 - احرصي على وضع زيت شعره مرتين على الأقل في الأسبوع في الرياح الموسمية للحفاظ على نظافة فروة الرأس ومنع تراكم الشوائب، ومن الأفضل ترك الزيت على فروة رأسك وشعرك لبضع ساعات ثم غسله بالماء الفاتر.

5 - للتعامل مع قشرة الرأس أثناء فصل الصيف اختر الشامبو العلاجي ورطب فروة الرأس بالزيوت الطبيعية، يمكنك عمل قناع مصنوع من الحلبة ووضعه وتركه لمدة ساعة يعمل حمض النيكوتينيك الموجود في الحلبة على تخليص فروة الرأس من القشرة.