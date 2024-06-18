الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 نصائح للتعامل مع مشاكل الشعر في فصل الصيف 2024

الشعر
الشعر

في فصل الصيف يعاني الكثير من السيدات من مشاكل في الشعر، ويمكن أن تؤدي المشكلات الشائعة مثل فروة الرأس الدهنية والشعر الدهني وقشرة الرأس إلى ضعف جذور الشعر وتسبب تساقط الشعر الموسمي.

ووفقا لموقع “women health”، نعرض لكم مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على الشعر من التساقط أو التعرض للقشرة المرضية، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

txt

هل يجوز حلق الشعر قبل عيد الأضحى؟..الإفتاء تجيب

نصائح للتعامل مع الشعر في فصل الصيف

1 - تجنبي أدوات الحرارة على الشعر خلال فصل الصيف، مما يجعله سهل التكسير، لذلك جففى خصلات شعرك بالهواء قدر الإمكان، وتجنبي التجفيف بالمجفف لأنه يسحب الرطوبة من شعرك.

2 - إحرصي على وضع الماسكات الشعر الأسبوعية إجراءً وقائيًا ممتازًا لضمان صحة شعرك بشكل عام، فقناع الشعر بمكونات مغذية ومرطبة مثل البيض والعسل يعمل على ترطيب الشعر، هذه المكونات ترطب نهايات الشعر الجافة وتعزز نمو الشعر وتضيف لمعانًا وتنعيم الشعر، ومنها ماسك صفار البيض، والعسل والسيروم، مما يحمي الشعر من الجفاف ويحميه من تراجع درجات الحرارة.

3 - يجب تجنب غسيل الشعر بشكل متكرر، خلال فصل الصيف، مما قد يتسبب في المزيد من الجفاف، مع استخدام شامبو خفيف، لا يحتوي على السلفات.

4 - احرصي على وضع زيت شعره مرتين على الأقل في الأسبوع في الرياح الموسمية للحفاظ على نظافة فروة الرأس ومنع تراكم الشوائب، ومن الأفضل ترك الزيت على فروة رأسك وشعرك لبضع ساعات ثم غسله بالماء الفاتر.

5 - للتعامل مع قشرة الرأس أثناء فصل الصيف اختر الشامبو العلاجي ورطب فروة الرأس بالزيوت الطبيعية، يمكنك عمل قناع مصنوع من الحلبة ووضعه وتركه لمدة ساعة يعمل حمض النيكوتينيك الموجود في الحلبة على تخليص فروة الرأس من القشرة.

الشعر جذور الشعر تساقط الشعر فصل الصيف ماسكات الشعر

مواد متعلقة

لإزالة السموم.. أشهر طرق "الديتوكس" لتعزيز الجهاز المناعى

فى عيد ميلاد نورا المعتزلة.. معلومات عن أنثى الجوزاء (صور)

ثالث أيام عيد الأضحى.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر وتوقعات الأرصاد

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 وأبرز الصور

أخبار فاتتك|السودان يواجه أسوأ مجاعة والزمالك يُحدد 4 مطالب لاستكمال الدوري

أبرز الفوائد الغذائية لتناول لسان البقر

تعرف على كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024

تعرف على توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

خنق طفل حتى الموت وذبح أسرة كاملة.. جرائم هزت مصر فى الأعياد

وفاة نعوم تشومسكى.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

ماذا سيحدث لأسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل؟

مصرع مواطن وإصابة 3 إثر حادث اصطدام سيارة بالرصيف فى الفيوم

هل تغاضى حكم لقاء الزمالك والمصري عن طرد عبدالله السعيد؟.. جريشة يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"