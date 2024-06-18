وزيرة البيئة توجه بالإجراءات اللازمة بشأن نفوق حوت بالساحل الشمالى

وجَّهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ الوارد للإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية، بالعثور على حيوان بحري نافق بأحد شواطئ الساحل الشمالي؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفن الآمن للحوت النافق.

نفوق حوت بالساحل الشمالي

وعلى الفور، توجَّه رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، وممثلو محميات المنطقة الشمالية، وممثلو معهد علوم البحار إلى المكان، وتم تحديد نوعه ووجد أنه من نوع كوفييه ذي منقار Cuvier’s beaked whale.

ودعت وزارة البيئة إلى عدم القلق تجاه الواقعة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات لاحقة فور معرفة الأسباب.