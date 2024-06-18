الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق العريان يكشف كواليس تصوير مشاهد الأكشن بـ"ولاد رزق 3"

طارق العريان وأبطال
طارق العريان وأبطال ولاد رزق

حقق فيلم "ولاد رزق- القاضية" ردود أفعال جماهيرية إيجابية للغاية، بعدما رسم العمل لنفسه شعبية كبيرة بين الجمهور ويتجلى ذلك في نجاح جزأيه الأول والثاني، حيث حققا إيرادات مرتفعة جعلته محط أنظار متابعيه في موسمه الجديد الذي تم تصويره بين مصر والسعودية، وبتواجد عدد كبير من ضيوف الشرف، سواء من داخل مصر أو خارجها، ويظهر ذلك في وجود الملاكم العالمي تايسون فيوري ومن مصر النجم الكبير كريم عبدالعزيز وآخرين .

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صنّاع وأبطال «ولاد رزق- القاضية»: أحداثه مليئة بالأكشن والإثارة والغموض حتى المشهد الأخير

وقال المخرج طارق العريان، إنه سعيد بردود الأفعال التي حققها العمل خلال أيام عرضه الأولى، في مصر وكل الدول العربية.

كواليس ولاد رزق

وعن كواليس العمل الجديد، قال: “العمل يحمل بين طياته تفاصيل جديدة لولاد رزق، ويتناول قصصا مليئة بالأكشن والسسبنس طوال الأحداث، وقد سعدت بالتعاون الجديد في هذا العمل الملىء بالغموض حتى آخر مشاهده”، لافتًا إلى أن التصوير الفعلي للعمل وصل إلى ساعتين ونصف لكن بعد أعمال المونتاج استقر عند ساعتين فقط.

وعن مشاهد الأكشن في العمل قال: "صورنا الكثير من مشاهد الأكشن والتي كان العدد الأكبر منها في السعودية وتحديدا الرياض، وقد استخدمنا الكثير من أعمال الجرافيك في مشاهد تخريب السيارات التي ستظهر بشكل كأنه حقيقي للمتفرج، وهذا يظهر مدى براعة فريق عمل الفيلم بشكل كامل".

ولاد رزق 3
وتصدر فيلم “ولاد رزق.. القاضية” بطولة النجم  أحمد عز، قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري محققا رقما قياسيا، في إيرادات أول أيام عيد الأضحى، ليحقق 18 مليونا و163 ألفا و554 جنيها، ليصبح هذا الرقم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية لتصل بذلك إجمالى إيرادات الفيلم إلى 47 مليون جنيه في 5 أيام عرض فقط.

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

كواليس ولاد رزق ولاد رزق ولاد رزق 3 الأكشن ولاد رزق القاضيه

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