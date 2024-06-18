الزراعة: متابعة زراعات الأرز وعمليات حصاد وتوريد القمح للشون بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 150 من إصدار: "الزراعة في كل مصر"، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 11 وحتى 17 يونيو الجاري.

مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة

خلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين مجانيتين بمركزي الواحات والصف، لخدمة المربين، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج عدد 4043 رأس ماشية، كما تم عقد ندوة إرشادية للامراض المشتركة وأهمية التحصين، كما تم شن حملات رقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 11 طنا و337 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات وهياكل دواجن ومقطعات لحوم ومفروم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمراكز: قليوب، كفر شكر، طوخ، بنها، الخانكة، القناطر، وشبين القناطر.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، متابعة وزراعة الحقول الإرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بمركز أشمون.

كما تم المرور على زراعات الذرة بنواحي المركز ومتابعة الحقل الإرشادي، كما تمت إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، المرور لمتابعة ذبح الأضاحي بمجازر كفرالشيخ في أيام عيد الأضحى المبارك.

مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية

بينما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية، حملاتها على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، حيث تم عمل 3 محاضر لحوم وكبدة ومصنعات لحوم ودهون حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحمالي وزن 631 كجم، كما تم تحرير 21 محضر ذبح خارج المجازر بإجمالي وزن 480 كجم.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، قافلة بيطرية توعوية وقائية مجانية بمركز كفر صقر، حيث تم رش (102) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (26) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وترقيم وتسجيل (10) رءوس ماشية بالمجان، كما شنت المديرية 74 حملة تم المرور خلالها على عدد 82 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، كما تم تحصين 691 ألفا و766 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 16521 حيوانا.

مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد

فيما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، الأعمال بمحطة طلمبات السلام الرئيسية الجديدة للتأكد من مطابقة المياه المعالجة لمياه الري، كما تمت متابعة زراعات الأرز، وعمليات حصاد وتوريد محصول القمح للشون والصوامع، كذلك الزراعات الصيفية، وأعمال المكافحة الدورية.

مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء

شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، في الاحتفال بخريجى المدارس الحقلية، بمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء بالتعاون بين "الفاو" ومركز بحوث الصحراء، كما شاركت المديرية فى مبادرة خير مزارعنا لاهالينا لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات والسلع الغذائية والزراعية، وتوفير اللحوم الحمراء الطازجة وبأسعار مخفضة، كما تم عقد اللقاء الأسبوعى للعاملين بالقطاع الزراعى بالمحافظة، فضلا عن تفقد المزارع، وأعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حملات تفتيشية على محلات اللحوم والمجازر، لمكافحة الذبح خارج المجازر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 30 محضر ذبح خارج المجازر.

مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف

كما شنت أيضا مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، حملات على الأسواق ومحلات الجزارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ذبيح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 160 كيلو جراما لحوم بقرية و20 كيلو جراما لحم ضأن.

مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، المرور لمتابعة أعمال المجازر، كما تم عقد اجتماع مع مدير إدارة الصحة والمجازر ومديري الإدارات البيطرية، لمناقشة خطة المديرية للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، حملة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والسوبر ماركت والأسواق بمركز المراغة للتأكد من صحة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك، حيث تم ضبط 50 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا، قافلة بيطرية مجانية لخدمة صغار المربين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الخوالدة مركز أبوتشت، حيث تم علاج 457 حيوانا، وتم عمل ندوات إرشادية لتوعية المربين.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.