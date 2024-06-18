تعلن كل محافظة تنسيق الثانوية العامة 2024 على حدة وحسب متوسط مجموع طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة ومدى إقبالهم على دخول مدارس الثانوي العام مقارنة ببدائلها المتاحة.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة باتباع الخطوات الموجودة في التقرير التالي.

تنسيق الثانوية العامة في القاهرة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة قبل اسبوع من الآن بنسبة نجاح 84.7%، ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة قريب من العام الماضي، وكان 245 درجة في المرحلة الأولى، وكان تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة المرحلة الثانية 235 درجة.

ومع اقتراب متوسط مجموع نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب مدارس القاهرة هذا العام من العام الماضي، لذا من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة متقارب مع العام الماضي.

ويمكن الاستعلام عن تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة الدخول على موقع البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة والتي ستعلنها فور اعتمادها من المحافظ.

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ثانوي القاهرة

يبدأ تقديم أولى ثانوي القاهرة فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ للمواد الأساسية يوم السبت المقبل، وتستمر حتى يوم 22 يوليو 2024.

والأوراق المطلوبة لتقديم في مدارس الثانوية العامة 2024 -2025 كما هي كل عام وتشمل: