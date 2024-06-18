الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: هناك تخوف من أن تدخل إيران ووكلاؤها فى الحرب

إيران
إيران

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي إلى لبنان كان من المفترض أن تضغط على إسرائيل لعدم التصعيد في الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، وللدفع بعدم التصعيد مع الحدود الشمالية خاصة أن الإدارة الأمريكية ترى أن التصعيد مع لبنان يرتبط في تصعيد أوسع في الشرق الأوسط.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تخوفا من أن تدخل إيران ووكلاؤها كما يقال في الإعلام الإسرائيلي في هذه الحرب ما يجعل إسرائيل أمام مفترق طرق هل ستبقى على جبهة غزة كجبهة رئيسية وجبهة لبنان جبهة ثانوية أم أن هناك تغييرا سيحصل في هذه المعادلة، خاصة وسط ضغط الشارع الإسرائيلي وضغط الحكومة الإسرائيلية وضغط الكابينيت وهذا ما يقودنا للحديث عن تبعيات حل كابينيت الحرب الذي كان قد أبلغ نتنياهو وزراء حكومته بأنه سينشأ ما يسمى في اللغة العبرية "مطبخون" أي المطبخ الصغير الذي تدار فيها الأمور السياسية والأمنية المهمة.

وأوضحت أن المستغرب حتى اللحظة تعقيب إيتمار بن غفير على حل كابينت الحرب وعدم انضمامه إلى المطبخون حتى اللحظة لم يكن هناك تعقيب ولكننا جميعا نعلم بأن هناك ضغوطات متواصلة من بن غفير لحل هذه الحكومة وطلب انضمامه إلى كابينيت الحرب، وحتى سموتريتش كان قد طلب في حل هذه الحكومة. 
 

القاهرة الإخبارية المبعوث الأمريكي لبنان إيران الحرب غزة

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