خالد عباس: العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية فى الشرق الأوسط

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إننا نفخر في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالبنية التحتية والخدمات الذكية التي حققناها ما جعلها أول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": كان هدفنا منذ البداية هو بناء مدينة ذكية ذات خدمات تكنولوجية واعدة وصديقة للبيئة منها العدادات والبطاقات الذكية، وإعادة التدوير الذكي، ومواقف السيارات الذكية، والدفع الذكي، والإضاءة الذكية، وأنظمة الألياف البصرية لتوصيل الإنترنت.

وأوضح أن من الآثار الإيجابية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة هو تعزيز العلاقات الدولية من خلال استضافة فعاليات دولية ومؤتمرات دولية تعزز مكانة الدولة في المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة توفر بنية إدارية حديثة ومتطورة تسهل عمل الحكومة وتعزز كفاءتها في تقديم الخدمات الحكومية وتوفر بيئة مشجعة للاستثمار والابتكار من خلال توفير مساحات للشركات والمؤسسات الجديدة.

ولفت إلى أنه جرى تصميم العاصمة الإدارية الجديدة بطريقة تهتم بالحفاظ على البيئة وتوفير مساحات خضراء وأنظمة للنقل العام المستدامة.

وذكر أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يعد خطوة استراتيجية هامة لتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة في الدولة، وتعزيز مكانتها على الصعيدين الوطني والدولي.