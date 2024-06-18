أسقف حلوان يترأس صلوات التسبحة الشهرية بكنيسة مار جرجس حدائق حلوان

يترأس الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان وتوابعها، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، مساء السبت المقبل، صلوات التسبحة الشهرية بالإيبارشية، وذلك بكنيسة القديس مار جرجس بحدائق حلوان.

ويشارك في صلوات التسبحة كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة والأقباط، وذلك في إطار حرص الإيبارشية على الدعم الروحي لأبنائها.

وتقام هذه التسبحة الشهريةللمرة الثالثة منذ تجليس الأنبا ميخائيل أسقفًا على إيبارشية حلوان، خلال شهر أبريل الماضي.

وعقب تجليس الأنبا ميخائيل أسقفًا على إيبارشية حلوان وتوابعها، أقيمت عدة فعاليات روحية، من بينها التسبحة الشهرية واللقاء الدوري الشهري للخدام سواء بمقر المطرانية أو بدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

في سياق متصل تبدأ الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 24 يونيو 2024، حتى 12 يوليو 2024، أي لمدة 15 يومًا متصلًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية خلال فترة صوم الرسل 2024، إذ تقيم الكنائس صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة الصوم.

صوم الرسل ما هو؟

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الإثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

ويأتي صوم الرسل في اليوم التالي لعيد حلول الروح القدس والمعروف بعيد العنصرة.