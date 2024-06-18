الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلى على مناطق متفرقة فى غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الانفجارات الناجمة عن القصف المدفعي الذي لم يتوقف باتجاه الأحياء الشرقية والوسطى لمدينة رفح نسمع أصواتها، بالإضافة إلى القصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من منازل المواطنين في المنطقة الغربية لمدينة رفح، حيث حيي السلطان والسعودي في الغرب من المدينة.

وأضاف جبر، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسيرات الإسرائيلية ما زالت تجوب وتحلق في أجواء قطاع غزة بشكل عام وفي أجواء مدينة رفح في جنوب القطاع وتطلق أعيرتها النارية صوب المواطنين الذين يحاولون الدخول إلى منطقة مدينة رفح من الناحية الغربية، حيث يتفقدون منازلهم وأهاليهم الموجودين في تلك المنطقة، حيث تقوم هذه المسيرات الإسرائيلية بإطلاق النيران صوبهم بشكل مباشر.

وأوضح، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة على طول هذه المدينة التي بدأت توغلها من المنطقة الشرقية لرفح ووصلت خلال هذه العملية إلى المنطقة الغربية إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل مدينة رفح، وما زالت تقوم بإطلاق القذائف والرصاص من رشاشاتها الثقيلة باتجاه منازل المواطن وممتلكاتهم.

القاهرة الإخبارية خان يونس الانفجارات القصف المدفعي مدينة رفح المسيرات الإسرائيلية

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