توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات والعبارات النهرية بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب بمراكز وأحياء المحافظة والعبارات النهرية التابعة للمحافظة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن هناك متابعات مستمرة من رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم لجميع الحدائق خاصة لحدائق "الفردوس والربوة وممشى أهل مصر ومرسى حورس" الأكثر شهرة وإقبالًا من المواطنين بالمحافظة، وذلك في وجود انتشار وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبًا لأي طوارئ وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات ونادى العاملين بالإدارة المحلية التابع لديوان عام المحافظة لاستقبال المواطنين للاحتفال بالعيد، فضلًا عن فتح جميع مراكز الشباب والأندية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقرى والمراكز لاستقبال الشباب والأطفال للاحتفال بالعيد تحت إشراف ومتابعة من أحمد سويفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

تكثيف المرور على الحدائق والمتنزهات

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية بتكثيف حملات المرور على مختلف الحدائق والمتنزهات ومشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة.

وأوضح اللواء عصام سعد أن جميع الحدائق التابعة للمحافظة قد فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ومنها حدائق الفردوس بمدينة أسيوط والربوة بالغنايم وناصر بمدينة أبوتيج ومتنزهات ديروط وممشى أهل أسيوط بحي شرق ومرسى حورس التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ومختلف المتنزهات بالمراكز والأحياء، بالإضافة إلى مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة الذى استقبل المحتفلين بالعيد لقضاء احتفالات العيد وسط الحدائق على النيل وقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة، فضلا نشر وحدات المسطحات النهرية لتأمين الرحلات النيلية التي تنطلق من المرسى السياحي بحديقة الفردوس، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث.

وأضاف اللواء عصام سعد أنه عقد عدة اجتماعات سابقة بحضور جميع القيادات التنفيذية ومسئولى شركات المرافق بالمحافظة وتم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات باستمرارية العمل طوال أيام العيد والتركيز على المرافق الخدمية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والطب البيطرى على أن يكون هناك مدير مسئول بكل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول النوبتجيات بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات بكل مركز وحى وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير اللازمة، مشددًا على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

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