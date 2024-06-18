إزالة 16 حالة تعدٍ بنطاق 9 مراكز فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وإزالة التعديات على الفور، خاصةً خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا، خاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيدٍ من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف؛ وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفَّذتها الوحدات المحلية بمراكز "الدلنجات- المحمودية- أبوحمص- إيتاي البارود- كوم حمادة- الرحمانية- شبراخيت- حوش عيسى- وادي النطرون" عن إزالة 16 حالة تعدٍ على مساحة 2354 مترًا مربعًا عبارة عن: 3 حالات تعدٍ بمساحة 950 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وردم حفر بالدلنجات، وحالة تعدٍ بمساحة 300 م 2 عبارة عن مبان بالطوب الأحمر والأسمنت بنطاق قرية سرنباى بالمحمودية، و3 حالات تعدٍ بمساحة 210 م 2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض والأسمنت بأبوحمص.

إزالة التعديات على الأراضي

كما تم إزالة حالتي تعدٍ بمساحة 170 م2 عبارة عن مبان عشوائية بالطوب الأبيض بقريتي عزب حوش عيسى والكوم الأخضر بحوش عيسى، حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 170 م2 عبارة عن أسوار خارج الحيز العمراني بناحية قرية مستناد بشبراخيت، وحالة تعدٍ بمساحة 144 م2 عبارة عن سمل مبني من الطوب الأبيض بقرية كفر داود بوادي النطرون، حالة تعدٍ بمساحة 240م عبارة عن شدة خشبية في المهد بنطاق قريتي معنيا وقليشان بإيتاي البارود، وحالتي تعدٍ بمساحة 135 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمراني بكوم حمادة، حالة تعدٍ بمساحة 35 م2 عبارة عن مبني بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمراني بالرحمانية.

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة إجازة عيد الأضحى، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.