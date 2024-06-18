الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع مرتقب لحسم مصير ساديو مانى مع "النصر السعودى"

ساديو مانى
ساديو مانى

لا يزال الغموض يحوم حول مصير النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة ساديو ماني في الرحيل عن دوري روشن السعودي خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

 

غموض حول مصير ساديو مانى مع النصر السعودى

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" المختص بأخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن ساديو ماني يريد الرحيل عن صفوف النصر في الميركاتو الصيفي.

وأضاف أن إدارة نادي النصر تُرحب أيضًا برحيل ساديو ماني، ولكن بشرط الحصول على عرض مالي لا يقل عن 15 مليون يورو.

وأوضح الصحفي الإيطالي أنه من المنتظر أن يجتمع الطرفين لمناقشة مصير ساديو ماني خلال الفترة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي النصر، من قرار السنغالي ساديو ماني الرحيل عن دوري روشن السعودي خلال الانتقالات الصيفية.

 

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وكان ساديو ماني قد انضم إلى صفوف النصر السعودي في صيف 2023 الماضي، بعقد لمدة 3 سنوات، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، بعد موسم واحد فقط مع البافاري عندما انتقل الصيف الماضي من ليفربول الإنجليزي.

وشارك ساديو ماني في 46 مباراة مع النصر السعودي في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم 2023-2024، سجل 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

يذكر أن فريق النصر كان قد افتتح الصفقات المثيرة والقوية بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير 2023، وصولًا إلى فريق اتحاد جدة الذي نجح في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي في صيف 2023.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لإحداث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

ماني ساديو مانى النصر السعودي الميركاتو الصيفي النصر دوري روشن السعودي

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