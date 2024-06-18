الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ميقاتى" يطالب بوقف العدوان الإسرائيلى المستمر على لبنان

ميقاتى
ميقاتى

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن لبنان لا يسعى إلى التصعيد في الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمطلوب وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والعودة إلى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال استقباله الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستاين والوفد المرافق له اليوم بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون: “نواصل السعي لوقف التصعيد واستتباب الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها إسرائيل”.

وشدد على أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان لن تثنينا عن مواصلة البحث لإرساء التهدئة، وهو الأمر الذي يشكل أولوية لدينا ولدى كل أصدقاء لبنان.

وقال هوكستاين، بعد اللقاء في تصريح مقتضب: “كالعادة، أجريت مناقشات جيدة مع رئيس الوزراء. نمر بأوقات خطيرة ولحظات حرجة ونحن نعمل سويا لنحاول أن نجد الطرق للوصول إلى مكان نمنع فيه المزيد من التصعيد”.

ووصل الموفد الرئاسي الأمريكي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، صباح اليوم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى أمس الإثنين الموفد الأمريكي لبحث التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ويتبادل حزب الله إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحو حركة حماس على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى قيام تل أبيب بشن حرب على قطاع غزة.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودا للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن لبنان لا يسعى إلى التصعيد في الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمطلوب وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والعودة إلى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن ميقاتي قوله، خلال استقباله الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستاين والوفد المرافق له اليوم بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون: “نواصل السعي لوقف التصعيد واستتباب الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها إسرائيل”.

وشدد على أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان، لن تثنينا عن مواصلة البحث لإرساء التهدئة، وهو الأمر الذي يشكل أولوية لدينا ولدى كل أصدقاء لبنان.

وقال هوكستاين، بعد اللقاء في تصريح مقتضب: “كالعادة، أجريت مناقشات جيدة مع رئيس الوزراء. نمر بأوقات خطيرة ولحظات حرجة ونحن نعمل سويا لنحاول أن نجد الطرق للوصول إلى مكان نمنع فيه المزيد من التصعيد”.

ووصل الموفد الرئاسي الأمريكي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، صباح اليوم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى أمس الإثنين الموفد الأمريكي لبحث التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ويتبادل حزب الله إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحو حركة حماس على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى قيام تل ابيب بشن حرب على قطاع غزة.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودا للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

الحكومة اللبنانية ميقاتي نجيب ميقاتي الاحتلال جيش الاحتلال

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