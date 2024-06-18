الثانوية العامة 2024.. مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية (فيديو)

يراجع طلاب الثانوية العامة 2024 هذه الأيام على مادة اللغة العربية، والتي يجري الطلاب الامتحان فيها يوم السبت المقبل فور الانتهاء من إجازة عيد الأضحى.

وتوفر جريدة “الدستور” مراجعة نهائية لغة عربية ثانوية عامة 2024 بأفضل المعلمين في بث مباشر على صفحتها الخاصة على اليوتيوب، ويمكن مشاهدتها من الرابط الموجود في التقرير التالي.

مراجعة نهائية لغة عربية ثانوية عامة 2024

يوفر موقع جريدة الدستور مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية جميع أقسمها، بأفضل معلمين اللغة العربية، ويتم تقسم مراجعة نهائية لغة عربية إلى عدة أجزاء، حيث يتم مراجعة النحو في يوم، ويليه النصوص، ثم الأدب، ثم طريقة الاجابة على التعبير، مع عرض الطريقة المثلي للتعامل مع ورقة الامتحان سواء البابل شيت أو ورقة الأسئلة المقالية.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية من خلال مشاهدة الفيديو التالي والذي يشمل كل ما يحتاج الطالب إلى معرفته في الجزء الخاص بالنحو.

لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية الجزء الخاص بالنحو اضغط على الفيديو:

موعد امتحان الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية

يؤدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونية 2024، بعد أن تنتهي اجازة عيد الأضحى التي بدأها الطلاب الخميس الماضي فور انتهاء امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع والتي بدأت في 10 يونيه الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بداية الفصل الدراسي الثاني لتبدأ امتحان المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة 2024 يوم 22 يونيه وتستمر حتى 20 يوليو 2024، بامتحان الميكانيكا لشعبة علمي رياضة، فيما ينتهي طلاب الشعبة الأدبية وطلاب علمي رياضة من امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 17 يوليو.