محافظ الوادى الجديد: ذبح وتوزيع 61 أُضحية و13 طن لحوم للمستحقين

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ذبح 61 أُضحية مقدمة من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، واستلام 61 طن لحوم مجمدة، والتي يتم توزيع لحومها خلال أيام عيد الأضحى المبارك على الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

وقدّم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الجمعيات والمؤسسات المشاركة في رسم البسمة وإدخال بهجة العيد على الأسر الأكثر احتياجًا وجهود المجتمع المدني وتعاونه الصادق؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ودعم الحالات المستحقة.

توزيع 13 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية

في سياق آخر، قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، في بيان له، إنه تم التنسيق مع مديرية التضامن والوحدات المحلية لتوزيع 13 طن لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، ودعم صغار الموظفين بالمراكز والوحدات المحلية.

وأوضح الزملوط، أن توزيع اللحوم يخضع لرقابة مشددة، ومن خلال أبحاث اجتماعية رسمية، لضمان وصول اللحوم لمستحقيها.

أكد الزملوط، أن المحافظة تستعد لتوزيع أضاحى العيد بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الأهلية والخيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن مديرية الأوقاف بالمحافظة ستقوم بتوزيع صكوك أضاحي على الحالات الأولى بالرعاية والفقراء والمحتاجين، وسيتم توزيع اللحوم على الحالات المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال أبحاث اجتماعية.