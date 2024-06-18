الزراعة: المجازر تستقبل 7300 أضحية ثالث أيام عيد الأضحى

صرح الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن المجازر استقبلت اليوم 7300 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتًا إلى أن كل المجازر يقدم خدمات ذبح الأضاحي مجانًا للمواطنين.

27 ألف رأس خلال العيد



وأضاف أن إجمالي عدد الأضاحي التي استقبلتها المجازر خلال الأيام الثلاثة بلغ 27 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، مؤكدًا على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كل أوجه خدمات ذبح الأضاحي في العيد مجانًا للمواطنين، وكذلك العمل على مدار الساعة في كل الإدارات التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

وكان قد شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة سير العمل الخدمي بشكل جيد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتم في إطار الحرص على جودة العمل، متابعة خطة العمل في معامل ووحدات معهد بحوث الصحة الحيوانية طوال العطلة الرسمية.

وقامت الدكتورة سماح عيد، وكيل المعهد للتشخيص المعملي وصحة الأغذية، بمتابعة العمل في الوحدات والمعامل التابعة للمعهد، وهنأت الباحثين والعاملين على اجتهادهم وإخلاصهم في العمل، كما قدمت لهم الشكر وأشادت بكفاءتهم والتزامهم.