الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمعة.. قراءة سورة الكهف لكبار القراء من مسجدي الإمام الحسين والسيدة زينب

سورة الكهف
سورة الكهف

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وأهله والعمل على حسن تلاوته، وفي إطار تكثيف الأنشطة القرآنية المتنوعة، سيتم قراءة سورة الكهف كاملة لكبار القراء الجمعة القادمة 21 يونيو 2024م، الساعة العاشرة صباحًا من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- مع القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، والساعة الحادية عشرة من مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها-، مع القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

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الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج 1446.. تعرف على الشروط

 

في سياق أخر، انطلقت حملة إعداد وتأهيل لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، ومشاركة الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، ومجيب مرحومي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضحت الأوقاف إن عملية إعداد وتأهيل للمعسكر، ودعم مكتبته العلمية الثقافية، استعدادًا لانطلاق المعسكرات التثقيفية الصيفية خلال صيف 2024م، كما تم إعادة فهرسة مكتبة المعسكر، وإمدادها بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزارة الأوقاف اهتمام وزارة الأوقاف القرآن الكريم الأنشطة القرآنية

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