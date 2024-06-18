اتحاد الخماسي الحديث يعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث والتي تقام يونيو الجاري.

موعد بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث في الفترة من 25 حتى 30 يونيو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقرر الاتحاد المصري للخماسي أن يعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يونيو بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بالجيزة.

يحضر المؤتمر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تستضيف بطولات العالم للخماسي الحديث لمختلف الأعمار منذ عام 2021 والتي كان آخرها بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17 سنة.

وتصدرت مصر جدول ترتيب هذه البطولة برصيد 7 ميداليات بواقع أربع ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

مصر تتوج بفضية تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالصين

في سياق متصل، كانت هايدي مرسي واميرة قنديل ثنائي منتخب الخماسي الحديث قد توجتا بفضية منافسات تتابع السيدات في بطولة العالم المؤهلة لاولمبياد باريس 2024، التي أقيمتفي الصين خلال الفترة من 7 وحتى 17 يونيو الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.

وحقق ثنائي مصر الميدالية الفضية برصيد 1282 نقطة بينما حقق ثنائي كوريا سانو كيم سيونج مين بالذهبية برصيد 1321 نقطة وحقق ثنائي جواتيمالا صوفيا هرنانديز وصوفيا كابريرا الميدالية البرونزية برصيد 1271نقطة .