بينها "العيال فهمت".. تعرف على خريطة العروض المسرحية ثالث أيام عيد الأضحى

يفتتح شباب فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، عرض مسرحية "العيال فهمت"، وهذه الفرقة من أهم الفرق الجماهيرية المصرية التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وسيكون في ثالث أيام عيد الأضحى.

العرض مأخوذ عن الفيلم الغنائي “صوت الموسيقى”، من إخراج شادي سرور ويُعرض على مسرح ميامي في الثامنة والنصف.

كما ستعرض فرقة المسرح الكوميدي في ثالث أيام عيد الأضحى، مسرحية "يوم عاصم جدا" من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، في تمام التاسعة مساءً.

المسرح العائم

من المقرر أن يعرض مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيونى، عرض "مرايا إلكترا" من تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، والذي من المقرر أن يعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في ثالث أيام عيد الأضحي.

مسرح الغد بالعجوزة

سيعرض على مسرح الغد بالعجوزة، العرض المسرحي "النقطة العميا"، والذي خاض من خلاله الفنان نور محمود أولى تجاربه المسرحية، ويضم مجموعة من النجوم وهم: " أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، إعداد وإخراج أحمد فؤاد"، وستعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف من ثالث أيام عيد الأضحى.