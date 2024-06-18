الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينها "العيال فهمت".. تعرف على خريطة العروض المسرحية ثالث أيام عيد الأضحى

المسرح
المسرح

يفتتح شباب فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، عرض مسرحية "العيال فهمت"، وهذه الفرقة من أهم الفرق الجماهيرية المصرية التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وسيكون في ثالث أيام عيد الأضحى.

العرض مأخوذ عن الفيلم الغنائي “صوت الموسيقى”، من إخراج شادي سرور ويُعرض على مسرح ميامي في الثامنة والنصف.

كما ستعرض فرقة المسرح الكوميدي في ثالث أيام عيد الأضحى، مسرحية "يوم عاصم جدا" من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، في تمام التاسعة مساءً.

المسرح العائم

من المقرر أن يعرض مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيونى، عرض "مرايا إلكترا" من تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، والذي من المقرر أن يعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في ثالث أيام عيد الأضحي.

مسرح الغد بالعجوزة

سيعرض على مسرح الغد بالعجوزة، العرض المسرحي "النقطة العميا"، والذي خاض من خلاله الفنان نور محمود أولى تجاربه المسرحية، ويضم مجموعة من النجوم وهم: " أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، إعداد وإخراج أحمد فؤاد"، وستعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف من ثالث أيام عيد الأضحى.

فرقة المسرح الكوميدي المسرح الكوميدي مسرحية ثالث أيام عيد الأضحى عيد الأضحى خريطة العروض المسرحية في ثالث أيام عيد الأضحى

مواد متعلقة

مروة صبرى تتصدر ترند "جوجل".. وشقيقتها السبب

بإيرادات 3.2 مليون جنيه.. "اللعب مع العيال" يحصد المركز الثانى فى شباك التذاكر

خروجة المسرح.. خريطة العروض المسرحية في عيد الأضحى 2024

زواجنا ظلمني فنيا.. تصريحات صادمة لـ هشام عاشور طليق نيللي كريم

ليالي مصر.. كايروكي يحيي حفلا ضخما بالإسكندرية يوليو المقبل

غدًا.. على الحجار وصلاح عبدالله ضيفا "معكم" على ON

زوجة المخرج طارق العريان تظهر ضمن أحداث «ولاد رزق 3»

سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه بعنوان "بابا الشغلانة" (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

وفاة نعوم تشومسكى.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

خنق طفل حتى الموت وذبح أسرة كاملة.. جرائم هزت مصر فى الأعياد

مروة صبرى تتصدر ترند "جوجل".. وشقيقتها السبب

حبس شاب بتهمة التعدى على كلب حتى نفوقه فى المرج 4 أيام

عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"