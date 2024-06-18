غدًا.. "مصر للطيران" تبدأ جسرها الجوى لإعادة حجاج بيت الله

تبدأ شركة مصر للطيران جسرها الجوي، غدًا الأربعاء، لنقل ضيوف الرحمن عقب انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة لعودتهم إلى أرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه هذه الرحلات تشمل 8 رحلات بخط سير “جدة - القاهرة” ورحلة بخط سير (الطائف - القاهرة)؛ لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، وتضامن المنيا، وقرعة مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، وحجاج الترانزيت، وحج أفراد، وأجانب، وعمل وإقامة.

نقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة

ومن المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة، والتضامن، والسياحة، والجمعيات، والهيئات المختلفة وحجاج الترانزيت، والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهى مرحلة العودة يوم 5 يوليو المقبل.