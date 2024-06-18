الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنا مع فصل الصيف.. 10 طرق تخلصك من العرق المفرط

العرق
العرق

تعد مشكلة العرق من ضمن المشاكل التي يوجها الكثير من الناس، خاصة في فصل الصيف، وهناك عوامل معينة تترك أثرًا على رائحة العرق، يتعلق بعضها بعوامل جينية بحتة، فيما يتعلق بعضها الآخر بأسباب تعود الى النظافة ونمط الحياة وانخفاض مستوى السكر في الجسم وأمرض الكبد.

ووفقًا لموقع "هيلث" الطبي، نعرض لكم طرق بسيطة تحميك من التعرض للمواقف المحركة بسبب مشكلة التعرق، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تزامنا مع فصل الصيف.. 10 طرق تخلصك من العرق المفرط

تزامنا مع فصل الصيف.. 10 طرق تخلصك من العرق المفرط

  • 1 - احرص على استخدام مضادات التعرق قبل النوم لأنها تأخذ وقتا يتراوح ما بين 6 و8 ساعات حتى تعمل، ويمكنك أن تضعيها مرة أخرى بعد الحمام الصباحي.
  • 2 - يمكن استخدام مضادات التعرق في أي مكان كتحت الإبطين، على القدم أو رائحة اليدين.
  • 3 - ارتدي ملابس قطنية قدر الإمكان، وداكنة وأكثر من طبقة لكي تظهر بقع العرق بها.
  • 4 - في حالة كنتِ تعاني من التعرق الزائد في منطقة القدمين، عليك بارتداء الأحذية مفتوحة.
  • 5 - احضر ملابس احتياطية معك إن كنتِ تنوي قضاء اليوم بأكمله في الخارج.
  • 6 - تجنب تناول المأكولات الحارة لأنها تزيد من نسبة التعرق، وابتعد عن تناول البصل والثوم لأن تلك الروائح تخرج مع رائحة العرق.
  • 7 - توقف عن تناول الكافيين، أو الوجبات السريعة بشكل مفرط فيه لأنه يزيد من نسبة العرق.
  • 8 - التوتر يزيد من نسبة تعرقك، فتجنب المواقف التي تشعرك بالتوتر وخذ المواضيع بشكل بسيط.
  • 9 - احرص على تناول الكثير من المياه، واشرب عصير الفجل واستخدم الليمون على الأماكن المتعرقة للتقليل من نسبة العرق.
  • 10 - تناول مكملات الزنك للتقليل من رائحة العرق الكريهة.
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