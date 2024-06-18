تعد مشكلة العرق من ضمن المشاكل التي يوجها الكثير من الناس، خاصة في فصل الصيف، وهناك عوامل معينة تترك أثرًا على رائحة العرق، يتعلق بعضها بعوامل جينية بحتة، فيما يتعلق بعضها الآخر بأسباب تعود الى النظافة ونمط الحياة وانخفاض مستوى السكر في الجسم وأمرض الكبد.

ووفقًا لموقع "هيلث" الطبي، نعرض لكم طرق بسيطة تحميك من التعرض للمواقف المحركة بسبب مشكلة التعرق، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تزامنا مع فصل الصيف.. 10 طرق تخلصك من العرق المفرط

تزامنا مع فصل الصيف.. 10 طرق تخلصك من العرق المفرط