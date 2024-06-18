الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحب".. ساموزين يطرح أغنية جديدة

ساموزين
ساموزين

ط النجم  سامو زين، أحدث أعمالة الغنائية الجديدة، وهي أغنية تحمل اسم "الحب"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي، ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.

سامو زين

وفي وقت سابق، جدد الفنان سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى عدة أغان منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

وأحيا مؤخرًا النجم سامو زين لأول مرة حفلا غنائيا في فيينا- النمسا، ضمن جولة أوروبية في قاعة أريانا، وقدم ساموزين عددًا من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور.

وتأتي جولة سامو زين بعد أيام من طرحه، كليب أغنية "لا لا لا"، من إخراج إسماعيل الأبرص شقيق سامو، والأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادى. 

وتقول كلماتها:

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا

كده كده.. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

أى ده اللي حصل راحت المعانى

غايب كل الغزل راح فين كلامى

شلل صاب الكلام وتر لسانى

أول ما لمحتها إيه اللى جرالى

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده.. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

عيني رفت خلاص داخل في ورطه

دايخ جوه العيون انا مالنهارده

أسف اطفك أنا اصل انتي ورده

غيرك رافض كتير مش ممكن أرضى

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقيني هنا

كده كده.. بيكي تبقى رضي متعوده تخطفيني كده

وكان النجم سامو زين قد طرح أغنية سنجل على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حملت اسم "كينج الحب"، من ألحانه وكلمات رنا طارق، وتوزيع أسامة عبدالهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة وذلك بعدما طرح أغنية "برىء بامتياز" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر جيزو.

سامو زين السوبر ستار سامو زين الحب أغنية تحمل اسم الحب الفيديو كليب

مواد متعلقة

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أذكار الصباح اليوم.. أدعية تفريج الكرب والهم المستجابة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

أذكار الصباح اليوم الأحد 21-4-2024

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

مسلسل المعلم الحلقة 12.. "فوز" تتلاعب بدماغ "عنتر": "خلي أبوك يكتبلك المحل"

دعاء اليوم الثامن من رمضان الاثنين 18-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

عاجل|مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 6 من الحجاج المسجلين بالبوابة الموحدة

حقيقة سرقة نصف مليون جنيه من محام بالتجمع الخامس (خاص)

مروة صبرى تتصدر ترند "جوجل".. وشقيقتها السبب

حاول إشعال النيران فى صاحب سوبر ماركت فأحرق نفسه بالمولوتوف فى الجيزة

وفاة نعوم تشومسكي.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

صور

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"