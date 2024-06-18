"الحب".. ساموزين يطرح أغنية جديدة

ط النجم سامو زين، أحدث أعمالة الغنائية الجديدة، وهي أغنية تحمل اسم "الحب"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي، ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.

سامو زين

وفي وقت سابق، جدد الفنان سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى عدة أغان منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

وأحيا مؤخرًا النجم سامو زين لأول مرة حفلا غنائيا في فيينا- النمسا، ضمن جولة أوروبية في قاعة أريانا، وقدم ساموزين عددًا من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور.

وتأتي جولة سامو زين بعد أيام من طرحه، كليب أغنية "لا لا لا"، من إخراج إسماعيل الأبرص شقيق سامو، والأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادى.

وتقول كلماتها:

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا

كده كده.. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

أى ده اللي حصل راحت المعانى

غايب كل الغزل راح فين كلامى

شلل صاب الكلام وتر لسانى

أول ما لمحتها إيه اللى جرالى

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده.. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

عيني رفت خلاص داخل في ورطه

دايخ جوه العيون انا مالنهارده

أسف اطفك أنا اصل انتي ورده

غيرك رافض كتير مش ممكن أرضى

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقيني هنا

كده كده.. بيكي تبقى رضي متعوده تخطفيني كده

وكان النجم سامو زين قد طرح أغنية سنجل على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حملت اسم "كينج الحب"، من ألحانه وكلمات رنا طارق، وتوزيع أسامة عبدالهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة وذلك بعدما طرح أغنية "برىء بامتياز" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر جيزو.