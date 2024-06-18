الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تتخلص من دهون الجسم بعد أكل اللحوم في العيد؟

اللحوم - صورة ارشيفية
اللحوم - صورة ارشيفية

عادة ما تكون فترة احتفالات عيد الأضحى مليئة بالسعادة والضحك ومجموعة من أطباق اللحوم الشهية المغرية، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية والاحتفالات الباهظة يمكن أن يجعلنا نشعر بالركود والإرهاق؛ لبدء نمط حياة أكثر صحة بعد الاحتفالات، من المفيد تبني بعض استراتيجيات اللياقة البدنية لإزالة السموم وتنشيط الجسم والعقل بشكل فعال.

خلال العيد.. عضو التحالف الوطنى: نكثف جهودنا لتوزيع اللحوم على الفئات الأكثر احتياجًا

التخلص من دهون الجسم بعد العيد

1. ابدأ يومك بمشروب منشط لا ينشط جسمك فحسب، بل يزيل السموم أيضًا، اختر ماء بذور الشيا، أو الماء الدافئ مع بذور الكتان، أو الماء المملوء بالعسل، فكل منها مليء بالعناصر المغذية لبدء روتينك الصباحي.

2. بعد الاحتفال، خذ استراحة من الكافيين عن طريق استبدال قهوة الصباح بشاي الأعشاب أو ماء الليمون الدافئ للمساعدة في إزالة السموم وإنعاش الجسم.

3. قم بدمج مجموعة متنوعة نابضة بالحياة من الخضار النيئة في كل وجبة لتعزيز تناول الألياف ودعم صحة الجهاز الهضمي من خلال الإنزيمات والمواد المغذية الغنية.

4. بعد انتهاء العيد، أعط الأولوية للوجبات البسيطة المصنوعة في المنزل، بهذه الطريقة، يمكنك إدارة المكونات وأحجام الأجزاء مع التخلص من الملح الزائد والسكر والدهون غير الصحية الموجودة غالبًا في أطباق المطاعم أو الأطعمة المصنعة.

5. تساعد التمارين الرياضية، سواء كانت المشي أو اليوغا أو التمارين المكثفة، على التخلص من السموم من خلال العرق وتحسين الصحة العامة.

6. اختر الموكتيلات أو شاي الأعشاب في المناسبات الاجتماعية.

7. الحفاظ على الترطيب ضروري للتخلص من السموم. حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب كمية كبيرة من الماء يوميًا ودمج مشروبات إزالة السموم مثل شاي الأعشاب أو الماء المنقوع أو ماء جوز الهند في روتينك.

كل هذه الممارسات تكمل روتين النوم الصحي بشكل فعال، كما ينصح مرضى السكري بمراجعة أدويتهم وتعديلها حسب الضرورة.

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