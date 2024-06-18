الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمم أوروبا تجبر الجبلاية على التفكير فى حكام الصف الثانى لـ"مباراة القمة"

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشف مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تحركات جديدة بشأن حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 25 يونيو الجاري.

وأكد المصدر أن لجنة الحكام بدأت بالفعل فى مخاطبة بعض الاتحادات الأوروبية بشأن اختيار طاقم تحكيم لإدارة المباراة بناءً على طلب النادي الأهلي.

وتلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من النادى الأهلي، يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك المقرر لها 25 يونيو بالدوري، حيث طالب مسؤولي الأهلي في اتصالات أخرى مع مسؤولي الجبلاية الالتفات إلى أهمية المباراة ومنافسة الفريقين على لقب الدوري.

وشدد مسئول لجنة الحكام على أن العقبة التي تواجه مسؤولي اللجنة هى عدم إمكانية الاستعانة بحكام الصفوة في أوروبا، بسبب انشغالهم في إدارة مباريات بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا، الأمر الذي دفع اللجنة للتفكير في حكام الصف الثاني في أوروبا أو الاتجاه لحكام آسيا المصنفين دوليا من أجل اختيار طاقم تحكيم مناسب لمباراة القمة.

وشهدت الساعات الماضية مشاورات بين أعضاء الجبلاية والبرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام، الذي كان يتمنى إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم مصري، لكن مجلس الجبلاية طلب منه ضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي في ظل الأزمات المتلاحقة واحتقان الأمور بين الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.

ولم يرفض اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأن لائحة رابطة الأندية المنظمة للمسابقة تنص على أنه من حق كل نادي باستقدام حكام أجانب طالما تم دفع المبلغ المالي بجانب إرسال الطلب قبل أسبوعين من المباراة.

ورغم تأخر الأهلي في تقديم طلب استقدام حكام أجانب لمباراة القمة، إلا أن الأمر في النهاية مرتبط بقدرة لجنة الحكام على سرعة الاتفاق مع طاقم تحكيم لإدارة المباراة، خاصة بعد اتخاذ خطوات سريعة بهذا الشأن.

الاهلى الزمالك أمم أوروبا حكام القممة مباراة القمة

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