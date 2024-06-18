الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشار قوات الشرطة لتأمين المواطنين فى ثالث أيام عيد الأضحى (فيديو)

أرشيفية
أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  تنفيذ خطتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق

ورفعت كل قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. 

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

ويكثف مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة. 

عيد الأضحى وزارة الداخلية الجريمة الطرق السريعة القيادات الأمنية

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