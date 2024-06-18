الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين سر الفاتيكان: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى سلام حقيقى

الفاتيكان
الفاتيكان

شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، بصفة مراقب، في المؤتمر الذي استضافته سويسرا من أجل البحث عن مخرج للأزمة الروسية الأوكرانية. 

وألقى مداخلة خلال أعمال المؤتمر سلط فيها الضوء على أهمية قيام حوار بين الأطراف المعنية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة كل بلد. كما دعا نيافته أيضًا إلى توفير الحماية للأطفال والأسرى المدنيين والعسكريين من قبل الجانبين.

السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى سلام حقيقي

وأكد الكاردينال بيترو بارولين، في مداخلته، أن السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى سلام حقيقي ومستقر وعادل يكمن في الحوار بين جميع الأطراف المعنية بالصراع المسلح. وعبر نيافته، باسم البابا فرنسيس، عن قربه من الشعب الأوكراني المعذب، مذكرًا بالتزام الحبر الأعظم الدائم والمستمر لصالح السلام.


وشجع أمين سر الفاتيكان الجماعة الدولية على البحث عن السبل الكفيلة بتقديم الدعم المطلوب والقيام بجهود الوساطة بين الطرفين، على الصعيدين الإنساني والسياسي، معربًا عن أمله بأن تتمكن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها أوكرانيا، وتحظى بدعم الكثير من الدول، من التوصل إلى النتائج التي يريدها الضحايا والتي يتمناها العالم كله.

الكرسي الرسولي ملتزم في الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة مع السلطات الأوكرانية والروسية على حد سواء

كما أكد نيافته أن الكرسي الرسولي ملتزم في الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة مع السلطات الأوكرانية والروسية على حد سواء، وهو مستعد أيضًا لدعم جهود الوساطة كي تكون مقبولة لدى الجانبين المعنيين، وتعود بالفائدة على الأشخاص الذين يعانون من تبعات هذه الحرب.

 وشدد نيافته على ضرورة عدم الاستسلام أبدًا أمام الحروب ونتائجها المأساوية، إذ لا بد من البحث باستمرار عن وسائل تضع حدًا للصراع، متسلحين بالنوايا الحسنة والثقة والإبداع.

كما توقف الكاردينال بارولين، في مداخلته، عند أهمية احترام القانون الدولي، مشددًا أيضًا على مبدأ أساسي ألا وهو احترام استقلالية كل بلد وسيادة أراضيه، ولم تخلُ كلمات نيافته من الحديث عن مسألة أخرى بالغة الأهمية ألا وهي إعادة الأطفال إلى ديارهم، وقد تم وضع آلية خصيصًا لهذه الغاية، في أعقاب الزيارتين اللتين قام بهما رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، الكاردينال ماتيو زوبي، إلى كل من كييف وموسكو بصفة مبعوث خاص للبابا فرنسيس. 

الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين المؤتمر الروسية الأوكرانية سويسرا

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