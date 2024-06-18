إصابة طفلة بحروق في وجهها بالفيوم

أُصيبت طفلة في التاسعة من عمرها، بحروق في وجهها، إثر اللعب بمواد قابلة للاشتعال "سبرتو" في الفيوم، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بتعرض طفلة لحروق بقرية اللاهون بمركز إطسا، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبيَّن أنه أثناء قيام مجموعة أطفال بالاحتفال بالعيد بإشعال النيران في مواد قابلة للاشتعال "سبرتو"، وأُصيبت الطفلة بحروق بالوجه بنسبة 20%.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.